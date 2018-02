Houtstapel vat vuur 01 februari 2018

02u47 0

Langs de Olmensesteenweg in Ham is woensdagochtend een houtstapel achter een woning beginnen smeulen. Eerder was op die plaats al houtafval verbrand, maar kennelijk was het vuur niet helemaal gedoofd. Omstreeks 5.15 uur bleek plots dat het hout volop aan het branden was, en dat ook een stapel dwarsliggers voor het spoor mee in brand was gevlogen. Brandweerpost Leopoldsburg moest de vlammen komen doven. Gevaar voor overslag naar gebouwen was er uiteindelijk niet. (RTZ)