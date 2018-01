Het zal je buurman maar zijn: man (70) maakt enorme afvalhoop met 76 autowrakken rond woning CEL VOOR 70-JARIGE DIE STORT MET 76 AUTOWRAKKEN UITBOUWT BIRGER VANDAEL MARCO MARIOTTI

02u39 0 Marco Mariotti De afvalhoop op een terrein naast de woning, verscholen achter een half begroeide omheining. Ham Een 70-jarige man uit Ham is veroordeeld tot drie maanden cel en een boete van 6.000 euro voor de afvalhoop met onder meer 76 autowrakken die hij aan zijn woning had uitgebouwd. "Een uit de hand gelopen hobby", noemde de beklaagde dit zelf. Binnen de zes maanden moet alles opgeruimd zijn. Burgemeester Dirk De Vis (CD&V) toonde zich een tevreden man na het vonnis.

Het zal maar de hobby van je buurman zijn: verzamelen van 'bruikbaar materiaal' dat de gemiddelde Vlaming als 'rommel' beschouwt. De hoop afval werd uitgebouwd in de Waterstraat in Ham, tussen 19 oktober en 7 december 2016, en bestond onder meer uit 76 autowrakken, accu's, autobanden, garagepoorten, wasmachines, metalen voorwerpen, houten paletten,... Op straat kon je al niet meer naast de autowrakken en rommel kijken. De man werd al eens op de vingers getikt, maar ging lustig verder. Dus stonden er in het najaar van 2016 twee agenten aan de deur met een pv. Zij werden gestuurd door burgemeester Dirk De Vis (CD&V), die het terrein beschreef als "één groot stort."





"Waarmee een mens zijn huis vol wil proppen, daar hebben wij geen zaken mee, maar wat betreft tuinen bestaat een duidelijke regelgeving", legde De Vis in oktober 2016 uit. "Zo mogen er maximaal vijf voertuigen mét nummerplaat op één eigendom staan. De man is inderdaad ook eigenaar van het stuk grond tegenover de woonst, maar dat is natuurgebied en daar mag je niets stapelen of opslaan. Nochtans liggen daar massa's hout en andere autowrakken. Het kan niet meer door de beugel."





Marco Mariotti De man stapelde ook massa's hout op in het natuurgebied.

Hartinfarct

De zeventiger, die al eerdere inbreuken op de milieuwetgeving op zijn strafblad heeft staan, toonde maar weinig initiatief om het boeltje op te ruimen en was zelfs verbaal agressief tegenover ambtenaren. "In jullie ogen is het afval, in mijn ogen gaat het om bruikbaar materiaal", klonk het tijdens de behandeling van de rechtszaak. "Het is gewoon een uit de hand gelopen hobby. De ene houdt van voetballen, ik sleutel graag aan wagens. Ik wilde het na de waarschuwingen wel opruimen, maar heb een hartinfarct gehad en had tijd nodig om alles te kunnen opruimen. Ik stoor trouwens niemand met mijn hobby. Tot dusver heeft er ook nooit iemand over geklaagd, behalve dan burgemeester De Vis. Die vete is ontstaan nadat ik bij de gemeente werd buitengegooid als mecanicien. Maar ik vind dat hij maar eens werk moet maken van de straat. Enkele meters verderop zitten kilo's chemisch vergif in de grond, en dan willen ze mij nekken. Ik vraag een half jaar de tijd om alles op te ruimen. Als het dan niet in orde is, mogen ze mij in de cel stoppen", stelde de man.





Dwangsom

De procureur had evenwel een ander idee. "Zo werkt het niet. Meneer is hardleers, maar je mag niet zomaar met die grond doen wat je wil." De rechtbank bevestigde deze opmerking. Binnen de zes maanden moet alles opgeruimd zijn, met een dwangsom van 100 euro per dag dat dit niet gebeurt. De gemeente zal in dat geval zelf de vuilnisbelt komen opruimen en de beklaagde draait dan op voor de kosten.