Het is (al een beetje) Kerst in Ham FLORALUX START DEZE WEEK MET UITSTALLEN KERSTDECORATIE BIRGER VANDAEL

24 augustus 2018

02u35 0 Ham Terwijl het kwik dagelijks nog ver boven de twintig graden stijgt, weerklinken in tuincentrum Floralux in Ham alweer de Kerstliedjes op de dienstvloer. Naar het voorbeeld van het filiaal in Dadizele starten ze deze week met het uitstallen van de kerstdecoratie.

De komende weken wordt volop verder gewerkt om alle kerstdecoratie te etaleren. Eind september zal het kerstdorp compleet zijn, maar nu zaterdag kan je de kerstsfeer al komen opsnuiven. "Als thema kozen we dit jaar voor een rondreis doorheen verschillende landen, elk met hun eigen stijl en kleurenpalet. De aankleding van de decors nemen we volledig zelf in handen, we mogen zoals steeds onze creativiteit de vrije loop laten", aldus Valerie Watteyne, verantwoordelijke van de kerstafdeling bij Floralux.





6.000 kerstartikelen

Naarmate de kerstperiode nadert, vind je bij Floralux méér dan 6.000 verschillende kerstartikelen. Je hoeft er ook niet zomaar kerstdecoratie te kopen. Floralux gaat er prat op dat ze voor het 'volledige kerstgevoel' willen zorgen en dat men de klanten wil inspireren door de prachtig aangeklede decors. Geen lange rekken gevuld met kerstballen maar sfeervolle hoeken, ingerichte kamers, fonkelende kerstbomen en inspirerende creaties.





Elkaar inspireren

Opvallend is dat men in Ham vrij de thema's zal inkleden en niet het voorbeeld volgt van Dadizele. "Dat is een bewuste keuze", zegt zaakvoerder Marleen Theys. "We volgen het overkoepelende thema, dezelfde kleurcombinaties en ook het aanbod zal quasi identiek zijn. We geloven echter in de creativiteit van al onze medewerkers, het is dan ook veel leuker als ze zelf hun inbreng hebben in het creëren van de decors. We zullen elkaar ongetwijfeld inspireren." Volgens Theys is er nu wel degelijk al vraag naar de producten. "Uiteindelijk bouwen we het nu op, pas tegen september is het hele assortiment compleet."





Concreet vind je in de winkel een mix van stoere elementen, natuurlijke materialen, etnische invloeden en speelse accenten. Men werkt in totaal met zes verschillende thema's. Koude materialen worden daarin steeds gecombineerd met doorleefd hout en warme textieltexturen. De komende weken wordt elk weekend een nieuw thema geopend voor het grote publiek. "Nu al valt het me op dat - naast het klassieke rood - okergeel, metaalblauw en groen scoren. Ook opvallend is dat mensen steeds meer op zoek gaan naar een alternatief voor de klassieke kerstboom. De metalen variant doet het wel goed. We proberen ook zoveel mogelijk natuurmaterialen terug te laten komen en ook dat valt in de smaak", besluit Theys. Kerstliefhebbers die niet kunnen wachten tot december, weten bij deze waarheen.