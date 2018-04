Floralux opent op 1 mei 06 april 2018

Het nagelnieuwe tuincentrum Floralux Ham opent op dinsdag 1 mei de deuren. Dat is een maand later dan voorzien, maar de werken hebben dan ook vertraging opgelopen door de slechte weersomstandigheden. "Momenteel wordt met man en macht gewerkt om alles klaar te krijgen voor de opening", zegt zaakvoerster Marleen Theys. "Maar we willen er absoluut staan voor onze klanten bij de start van de bloemenmaand bij uitstek." Het complex zal meer dan vijftienduizend vierkante meter groot zijn, en is te vinden aan afrit 25 van de E313, op de oude site van tuincentrum 't Serreke. Floralux zal het grootste tuincentrum van de regio zijn. (BVDH)