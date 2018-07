Fietstocht door Ham 16 juli 2018

02u34 0

Vandaag wordt er een fietstocht van 35 kilometer georganiseerd aan het OCMW-gebouw in de Roerdompstraat. De tocht leidt je door de prachtige omgeving van Ham. Onderweg wordt er ook een verfrissende pauze ingelast. De fietstocht is gratis en vindt plaats van 13.30 tot 16.30 uur. Iedereen is welkom. (BVDH)