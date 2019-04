Fietser is koning in Limburg: licht staat al op groen bij aankomst aan verkeerslicht BVDH

19 april 2019

17u41 4

Op de Nikelaan (N156) in Ham en Meerhout voerde het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) enkele aanpassingen uit. Om de ontsluiting van de verschillende distributiecentra te verbeteren, werden op twee locaties extra afslagstroken aangelegd. Fietsers kunnen vrij oversteken aan de fietsoversteekplaats van de fietssnelweg F5 Antwerpen-Hasselt. Met een camera worden de fietsers verder op voorhand gedetecteerd, waardoor het licht voor hen al op groen staat wanneer ze de oversteekplaats bereiken. Dit systeem moet in de toekomst nog veel meer gehanteerd worden op fietssnelwegen. De Vlaamse primeur was er een klein jaar geleden in Sint-Pieters-Leeuw. Later dit jaar volgt nog een vernieuwing van het betonnen wegdek van een gedeelte van de Nikelaan.