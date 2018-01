Exhibitionist na half jaar gevat 20 januari 2018

02u49 0

De lokale politie heeft deze week een exhibitionist gevat die al een half jaar de omgeving van Ham terroriseert. Vooral in de omgeving van het toeristisch fietspad tussen Ham en Tessenderlo liet de 52-jarige zijn geslachtsdeel zien aan toevallige voorbijgangers. Afgelopen dinsdag kreeg de politie alweer melding dat de pervert bezig was. Enkele jongeren waren getuige hoe hij nogal oneerbare handelingen stelde. Een patrouille ging meteen de omgeving doorzoeken. De agenten vonden al snel een man die precies aan de beschrijving van de slachtoffers voldeed. Donderdag werd de 52-jarige verdachte uitgebreid verhoord. Daaruit bleek dat hij al een half jaar actief was in de regio van Ham, en dat al veel meer voorbijgangers het slachtoffer geweest waren van zijn gedrag. (RTZ)