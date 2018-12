Evacuatie na chemisch lek bij ‘Tessenderlo Kerley’ in Ham Toon Royackers

12 december 2018

14u51 0 Ham Woensdagmiddag omstreeks half twaalf is even een evacuatie geweest bij het chemisch bedrijf ‘Tessenderlo Kerley’ aan de Bergstraat in Ham. Daar was een gaslek in de sulfaatafdeling ontstaan.

“Uit voorzorg is inderdaad even iedereen geëvacueerd,” zegt communicatiemanager Kirsten Ujvari van de Tessenderlo Group. “Automatisch wordt bij het kleinste incident trouwens de externe brandweer en de politie verwittigd. Onze interne brandweermensen waren ook meteen ter plaatse. Het bleek om een probleem met de HCL leiding te gaan. De impact was alleszins minimaal. Buiten het bedrijf is helemaal geen gas vrij gekomen, en ook onze eigen mensen konden na een half uurtje terugkeren naar hun werkplek.”