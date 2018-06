Dries Lehaen geniet van zijn overstap naar continentale crossploeg 09 juni 2018

02u39 0 Ham Dries Lehaen maakte op 1 mei de overstap van Balen BC naar de continentale crossploeg Pauwels Sauzen-Vastgoedservice. Een bank vooruit dus voor de renner uit Ham die intussen wel gewoon blijft werken. "Ja, er moet brood op de plank komen. Gelukkig valt de combinatie mee", lacht hij.

Wielrennen

Lehaen reed de voorbije seizoenen bij United CT, maar hij zette in het tussenseizoen een eerder verrassende stap naar Balen BC. Niet toevallig, zo bleek achteraf, want de 22-jarige wist dat hij tussen 1 mei en het einde van het wegseizoen aan de bak kon bij de ploeg rond de crossers.





"Dat was nog eens mooie uitdaging", lacht hij. "Tegen zo'n aanbod kon ik moeilijk neen zeggen. Zeker omdat ik meteen zeker was van twee seizoenen. Ja, de goesting om te koersen is sinds 1 mei alleen maar groter geworden. En ja, ik blijf het koersen combineren met mijn dagtaak bij Decathlon. Ik werk deeltijds en ik heb, logisch ook, bazen met een hart voor de sport. Trainen is dus geen probleem, maar er moet ook brood op de plank komen."





Dries Lehaen reed de voorbije weken al een mooi programma en hij liet zich al een paar keer opmerken. Morgen, tijdens de Ronde van Limburg, wil hij dat opnieuw doen.





"Tja, een koers in eigen streek, dan is de motivatie toch net iets groter", zegt Lehaen die ook vandaag in actie komt tijdens Dwars door de Vlaamse Ardennen. "Dat zijn twee mooie wedstrijden. Jammer dat ze tijdens hetzelfde weekend gereden worden. Twee keer vol aan de bak trouwens, maar zo heb ik het graag."





De Hammenaar laat intussen niks aan het toeval over en daarom bekeek hij meer dan eens het wedstrijdverslag van de Ronde van een jaar geleden.





"Veel wijzer werd ik er niet van (lacht). Een zware koers, dat werd nog maar eens duidelijk. En een wedstrijd die alle kanten uit kan. Zonder topploeg aan de start krijg je sowieso een open wedstrijd. Een beetje zoals bij de junioren. Ik start alleszins met de ambitie om dit weekend mee de koers te maken." (KWP)