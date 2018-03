Chauffeur crasht door zware niesbui tegenligger SCHOOLBUS ROLT BRUGHELLING AF IN KWAADMECHELEN TOON ROYACKERS

23 maart 2018

03u03 0 Ham Gisterochtend is een schoolbus de kanaalbrug in Kwaademechelen (Ham) afgerold door een zware niesbui. Een automobilst week op de Staatsbaan tijdens het niezen plots van zijn rijvak af, waardoor de buschauffeur zijn stuur moest omgooien. De bus rolde daarop recht de kanaalbrug af en kwam pas onderaan op zijn kant tot stilstand. Gelukkig was de bestuurder nog maar net vertrokken, en waren er nog geen kinderen aan boord.

"Ik was om zeven uur pas in Kwaadmechelen vertrokken om de eerste kinderen voor basisschool de Regenboog in Tessenderlo op te halen," legt chauffeur Gilbert Wouters uit. "Op de Staatsbaan tussen de twee kanaalbruggen kwam er plots een auto recht op mij af. Veel mogelijkheid om uit te wijken had ik daar niet meer, maar ik probeerde alles om een frontale klap te voorkomen. Het kwam toch tot een zijdelingse botsing, waardoor mijn bus ook gevaarlijk begon te zwalpen. Uiteindelijk vloog ik recht het talud van de brug af. Ik weet nog dat ik bij mezelf dacht dat mijn laatste uur geslagen had. Het gevaarte rolde door het struikgewas en kwam onderaan de brug tot stilstand. Alles lag door elkaar, en ik kon gelukkig snel weer overeind krabbelen. Maar uit de bus geraken was haast onmogelijk. De deur van mijn gekantelde bus zat immers bovenaan en daar kon ik niet meer bij geraken. Een andere persoon was intussen naar mij toegelopen. Ik riep hem nog toe dat ik wel OK was, en dat hij beter eerst naar de bestuurder van die auto moest gaan kijken. Maar de man riep dat hij zelf de tegenligger was, waarmee ik net gebotst was. Voor mij was dat alvast een hele opluchting: ik wist dat er niemand gewond was, want ook in mijn bus zaten godszijdank nog geen schoolkinderen."





Uit wrak bevrijd

Brandweerpost Beringen snelde ter plaatse om de buschauffeur uit het wrak te krijgen. Maar Gilbert Wouters had intussen al een ruit kunnen intrappen en was zo naar buiten kunnen klauteren. Uit voorzorg werd hij samen met de automobilist nog naar het ziekenhuis gebracht voor een controle. Maar beiden bleken ze gelukkig slechts lichtgewond. De chauffeur van de auto verklaarde dat hij een hevige niesbui had gehad, en dat hij daardoor de controle over zijn wagen was verloren. "Door het ongeval was alleszins de Staatsbaan lange tijd versperd," zegt burgemeester Dirk De Vis (CD&V) van Ham. "Het ongeval gebeurde bovendien net voor de ochtendspits die hier altijd al erg druk is."





Verblind door niesbui

Gespecialiseerde takeldiensten kregen de bus gelukkig voor de middag weer bovenaan de brug getrokken, waarna de file langzaam kon oplossen. School de Regenboog uit Tessenderlo slaagde er donderdagmorgen alsnog in alle kinderen met auto's van leerkrachten en ouders op school te krijgen. 's ZAonds bracht een vervangbus iedereen weer veilig naar huis. Brits onderzoek uit 2009 heeft trouwens al aangetoond dat hevige niesbuien in het verkeer even gevaarlijk zijn als dronken rijden. De ogen sluiten automatisch, met als gevolg dat je vaak tientallen meters blind rijdt.