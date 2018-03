Burgemeester (70) oudste deelnemer in Canicross 26 maart 2018

02u28 1 Ham 300 mensen hebben gisteren meegedaan aan de Canicross- en bikejöringwedstrijd aan de Kepkensberg in Ham.

Dat is een loop- of fietswedstrijd met honden, gespannen aan een rekbare leiband. Je moet dus als atleet letterlijk en figuurlijk een goede band hebben met je hond. "We hadden ook dit jaar bezoekers uit Nederland en Duitsland", vertellen bestuursleden Guy Goossens en Franky Aerts. "Eén keer per jaar wordt dit georganiseerd in Ham, en burgemeester Dirk De Vis nam zelfs deel. Hij was de oudste deelnemer (De Vis is 70 jaar, red.) én heeft dat goed gedaan." Dirk De Vis wil op die manier de natuur van Ham in de kijker zetten. De route is niet van de minste en heel uitdagend. De heuvel ligt 43 meter boven de zeespiegel en heeft enkele steile passages. Het parcours loopt ook langs enkele bommenkraters en de plek waar een Duits oorlogsvliegtuig is neergestort. "Veel leuker dan bij ons in Duitsland", vertelt Julia Prins (28) uit het Duitse Eiffelgebied. "Wij komen volgend jaar zeker terug." (MMM)