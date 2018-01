Bulgaar riskeert 18 maanden cel voor opstarten cannabisplantage 02u36 0

Een 30-jarige Bulgaar riskeert een celstraf van achttien maanden en een boete van 9.000 euro voor het opstarten van een cannabisplantage in Ham. Het zaakje kwam aan het licht na een brand, die wellicht ontstond bij het plaatsen van de lampen. Aan de meterkast, de isolatieomhulsels en de bedrading werden sporen van brand gevonden, terwijl een opslagruimte vol stond met voorwerpen gelinkt aan cannabisplantage, zoals huisafvalzakken en een tuinslang. "De man was verhuisd van Nederland naar België en wilde extra geld verdienen om zijn schulden in Bulgarije af te betalen. Zijn zus, die door de politie werd gezien aan de woning, wist volgens beklaagde van niets", stelde de procureur, die kan leven met een uitstel van de straf. De advocate van de man vroeg een werkstraf. Het vonnis wordt uitgesproken 8 februari. (BVDH)