Bevolking groeit in Ham

07 januari 2019



De bevolking in Ham neemt toe. Dat heeft burgemeester Dirk De Vis (CD&V) laten weten. “Er waren het afgelopen jaar 105 geboorten en 61 overlijdens. Er zijn geen voornamen die echt frequent voorkomen, maar Matthias en Elize en varianten hierop zien we wel enkele malen terugkomen.” Ham telde op 1 januari 2018 10.813 inwoners. De gemeente gaat nu dus richting 11.000. Dat is nog steeds minstens enkele duizendtallen minder dan de drie Limburgse buurgemeenten.