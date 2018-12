Bevoegdheden schepencollege bekend gemaakt Birger Vandael

14 december 2018

12u46 0 Ham Nadat eerder al bekend was welke personen schepen zullen worden in Ham, werden nu ook de bevoegdheden verdeeld. “We legden tijdens onze verkiezingscampagne de nadruk op de leefbaarheid en de warme samenleving. Daarom roepen we nu een schepen van Buurten in het leven”, klinkt het bij CD&V Ham.

Zoals reeds bekend was zal Dirk De Vis (CD&V) 2019 nog aanvatten als burgemeester, waarna Marc Heselmans (CD&V) overneemt in 2020. Hun bevoegdheden zijn de volgende: Directies, Burgerlijke stand, Bevolking, Vreemdelingen, Funerair Beleid, Veiligheid, Financiën, Juridische aangelegenheden, Personeel. Eerste schepen Robert Vandezande (Open Vld) staat in voor Ruimtelijk Ordening, Wonen, Grondbeleid, Mobiliteit, Milieu en duurzaamheid.

Patrick Bosmans (CD&V ) wordt schepen van Vrije Tijd en houdt zich bezig met: Cultuur, Bibliotheek, Sport, Toerisme, Buurten, Evenementen, Dienstencentrum. Marc Heselmans zal tot 2019 schepen van Infrastructuur zijn, Hilde Aegten (CD&V) neemt in 2020 over. Stefanie Engelen (Open Vld) wordt schepen van Sociale Zaken. De vijfde en laatste schepen wordt Nico Engelen (Open Vld) in de periode van 2019 tot 2021. Debbie De Bruyn (CD&V) volgt hem op in 2022. Zij worden schepen van ‘Interne Aangelegenheden’. Willy Bosmans (CD&V) is de eerste drie jaar voorzitter van de gemeenteraad, Nico Engelen neemt die rol van hem over in 2022.

Bosmans kondigt naast extra aandacht voor de buurten ook inspanningen aan voor de senioren. “Iedereen wil zo lang mogelijk thuis wonen in de vertrouwde omgeving, maar hierdoor kan men een buffer opwerpen tegen eenzaamheid. Dit is maar één van de vele zaken die we willen stimuleren in eigen buurt.” Een Hamse buurtwerker zal hierin een belangrijke rol spelen.