Auto hapert en knalt tegen boom 24 januari 2018

Aan de Heidestraat in Kwaadmechelen (Ham) is dinsdagmorgen een bestuurder tegen een boom geknald. De man verklaarde dat zijn auto plots blokkeerde, en dat hij het voertuig niet meer onder controle kon houden.





De terreinwagen schoof daarop de berm in en botste tegen de boom. De man kroop versuft uit het wrak, maar hij bleek gelukkig slechts lichtgewond. Hij zocht meteen hulp bij het aanpalende café 'de snelle vlucht'. Daar werd alarm geslagen bij de hulpdiensten. Een ambulance kwam ter plaatse om de onfortuinlijke bestuurder te onderzoeken. Ook de lokale politie kwam naar Ham om de omstandigheden van het bizarre ongeval na te gaan. Door de klap was de Heidestraat tussen Oost Ham en Kwaadmechelen dinsdagochtend tijdelijk versperd. (RTZ)