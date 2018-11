448 maanden cel voor achttienkoppige inbrekersbende Birger Vandael

23 november 2018

11u48 0 Ham Vanmorgen heeft de correctionele rechtbank van Hasselt zeventien Roemenen veroordeeld voor het plegen van diefstallen over het hele land. In totaal levert hen dat een celstraf op van 448 maanden. Een achttiende beklaagde krijgt een werkstraf van 150 uren. Aanvankelijk werd 592 maanden cel gevorderd voor twintig personen, maar twee Roemenen krijgen de vrijspraak. Bij de zeventien zat ook één vrouw.

De bal ging aan het rollen toen de lokale politie op 24 oktober 2017 rond middernacht een voertuig controleerde op de Staatsbaan in Ham. Aan boord van de wagen zaten drie Roemenen die niet konden verklaren wat ze in de buurt deden. Ze konden niet meteen aan feiten gelinkt worden, maar in hun auto lag wel inbrekersmateriaal.

Er werd wel vastgesteld dat de drie, die na de controle mochten beschikken, een nieuwe simkaart in hun gsm plaatsten. “Zoiets doe je niet als je zuiver op de graat bent”, stelde de procureur tijdens de behandeling. Al snel bleek dat ze deel uitmaakten van een rondtrekkende dievenbende die in het hele land actief was. Hun thuisbasis bevond zich in het Brusselse en ze viseerden vooral handelszaken. Hun buit stockeerden ze in garageboxen.

Tienduizenden euro’s

Speciale eenheden van de Federale Politie konden op 31 januari van dit jaar een deel van de groep oppakken in Brussel. Daags nadien volgden zes huiszoekingen, ook in het Brusselse. Tien verdachten werden betrapt in het bezit van dure kledij en schoenen, horloges, parfum, sigaretten, geld... Alles samen goed voor tienduizenden euro’s.

Op basis van DNA-materiaal, teruggevonden goederen en huiszoekingen werden uiteindelijk negentien mannen en één vrouw opgepakt — allen Roemenen. Achttien van hen worden verantwoordelijk geacht voor onder meer inbraken in Ham, Lommel en Genk. Bij Essers in Genk gingen ze met sigaretten met een waarde tussen anderhalf en twee miljoen euro lopen. Ook de ICI Paris XL van Tielt-Winge kreeg de dieven op bezoek. Daar stalen ze voor 43.000 euro aan parfum.