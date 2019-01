40-jarige Hammenaar bezit kinderporno en doet zich voor als twintiger BVDH

23 januari 2019

12u10 4 Ham Een 40-jarige man uit Ham staat terecht voor het bezit en de verspreiding van kinderporno. Alsof dat nog niet genoeg was, had hij ook twee profielen op Facebook onder een valse naam en geboortedatum in 1990, waarmee hij minderjarigen aansprak.

Beklaagde werd in 2007 al veroordeeld tot drie jaar cel met probatie voor zedenfeiten. In 2017 werd hij opnieuw betrapt nadat de Amerikaanse overheid rapporten over kinderporno doorstuurde, waarin het IP-adres van beklaagde vermeld stond. “De combinatie tussen het kijken van kinderporno en vervolgens het verder gaan weg van de computer baart me zorgen. Niet alleen kwam beklaagde via allerlei kanalen aan de kinderporno, hij zoekt ook contacten met minderjarigen. Gelukkig haken de minderjarige meisjes snel af wanneer ze ontdekken wie deze man écht is. Ik vorder een celstraf van 18 maanden en een geldboete van 1.200 euro”, stelde de procureur. Beklaagde vroeg voor een behandeling achter gesloten deuren nadat hij op het werk al de gevolgen van de zaak voelde. De rechtbank ging niet akkoord. De advocaat vroeg om een maximale begeleiding. “Eventueel zelfs levenslang." Vonnis op 20 februari.