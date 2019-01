121 per uur op de baan van Ham naar Leopoldsburg Toon Royackers

19 januari 2019

17u05 0 Ham Vrijdag heeft de lokale politie alcohol- en snelheidscontroles gehouden in Beringen, Ham en Tessenderlo. Slechts één van de 515 gecontroleerde bestuurders had meer dan 0,5 promille alcohol in het bloed. De politie betrapte wel enkele laagvliegers.

In Beringen stelde de politie zich voor alcoholcontroles op aan de Paalsesteenweg, de Koerselsesteenweg en de Heppensesteenweg. Alle bestuurders in Beringen bleken voorbeeldig, want geen van hen had te veel alcohol in het bloed. In Ham stelde de politie zich op aan de Torenlaan. Daar blies één van de 91 gecontroleerde bestuurders positief. Hij mocht meteen zijn rijbewijs voor drie uur inleveren.

Rijverbod

In Beringen hield de politie ook nog snelheidscontroles aan de Koerselstesteenweg, waar 34 van de 653 gecontroleerde bestuurders sneller reed dan toegelaten. Aan de Heppensesteenweg reden 26 van de 916 gecontroleerde bestuurders te snel en aan de Diestersteenweg werden 39 van de 221 bestuurders geflitst. Eén bestuurder scheurde tegen 116 per uur voorbij de controlepost aan de Diestersteenweg, waar slechts zeventig toegelaten is. In Ham aan de Heppensesteenweg werden 23 van de 221 bestuurders geflitst. Eén van hen haalde 121 per uur, waar een limiet van zeventig geldt. Hij mag zich aan een rijverbod verwachten.