"Nul euro huur kan nodige duwtje zijn" VERHUURDER WIL ONDERNEMERS STIMULEREN OM SPRONG TE WAGEN BIRGER VANDAEL

03 augustus 2018

02u39 0 Ham In de Stationsstraat van Oostham hangt aan een handelspand een opmerkelijke advertentie: "Huurprijs 0 euro". De man achter dit initiatief is Luc Cools, een 54-jarige Kempische ondernemer. "Heel vaak worden goede ideeën niet uitgevoerd, juist omwille van die extra huurkosten", legt hij uit. "Ik wil creatieve mensen een duwtje geven door een tijdje geen huur te vragen."

Cools is niet aan zijn proefstuk toe. In Arendonk in de Noorderkempen kwam hij al eens met eenzelfde paneel op de proppen. Uiteindelijk kon een 34-jarige vrouw haar was- en strijksalon een plekje geven in het handelspand. Met zijn opmerkelijke formule bestormt Cools nu ook Limburg.





"Soms is het moeilijk om een handelspand te verhuren. Ik word wel overstelpt met aanvragen voor de zoveelste kebabzaak of nachtwinkel, maar hoop op iets meer structureel. Zo'n actie springt natuurlijk in het oog."





Het gaat om een pand van zeshonderd vierkante meter. In principe zijn alle bestemmingen bespreekbaar, zo staat vermeld op het plakkaat. Volgens Cools luidt het devies: "Hoe creatiever, hoe beter!" Om wat extra verspreiding te motiveren, verloot Luc een fruitkorf onder iedereen die het berichtje op Facebook deelt. De zakenman wil het duwtje in de rug geven voor mensen met heel goede ideeën die nog twijfelen.





"Soms maken die extra kosten het verschil tussen wel of niet durven te investeren. Daarom bied ik mijn pand de eerste maanden gratis aan. Daarna moet men wel een huurprijs betalen. Alle voorstellen van mensen zijn welkom, maar ik moet wel zelf in het idee geloven. Wanneer we een akkoord hebben, kunnen zij de tijd nemen om de zaak in te richten en op te starten. De huurprijs hangt op dat moment nog niet als een zwaard van Damocles boven de boekhouding."





Minder leegstand

Cools kreeg al veel reacties en start deze week nog de gesprekken met geïnteresseerden op. "Ook voor mij is gratis verhuren op bepaalde vlakken voordelig. Nu moet ik niets, anders zijn er toch altijd een aantal voorwaarden. En laat ons eerlijk zijn: als ik niet meteen verhuur, kan het nog drie maanden duren voor ik een degelijke huurder heb gevonden. Die periode kan ik het dus evengoed gratis aan iemand geven. Als ik daarmee potentiële ondernemers kan stimuleren, dan is dat mooi meegenomen. Bovendien bekampt het de leegstand die je in sommige centra aantreft."





Het initiatief in Arendonk toont aan dat gratis huren zeker tot een succes kan leiden. "De juffrouw daar heeft een origineel idee omgezet in een winstgevende zaak. Ze zegt nog wel eens dat ik het duwtje gaf wat zij nodig had. Maar maak van mij geen held, zij betaalt intussen wel netjes een huurprijs."