Zwaluwenlaan wordt eenrichting

In de Zwaluwenlaan in de Sint-Rochuswijk geldt vanaf nu eenrichtingsverkeer. Het is een aanpassing die gebeurt in het kader van het circulatieplan ademruimte voor Sint-Rochus. Uit metingen en opmerkingen van bewoners bleek dat de verkeersdruk in de Chopinlaan en Zwaluwenlaan sinds de invoering van het circulatieplan enorm was toegenomen. Vanaf 2 januari zal iedereen de Zwaluwenlaan enkel nog via de Goudvinkenlaan kunnen inrijden en daardoor zou die verkeerdruk dan ook moeten verminderen. Het gaat om een proefopstelling die in februari wordt geëvalueerd. (BKH)