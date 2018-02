Zuster Marie-Madeleine legt voorlopige geloften af 14 februari 2018

02u27 0 Halle In het klooster van de Zusters Sacramentinen stond een speciale viering op de agenda. Zuster Marie-Madeleine (29) legde er haar geloften af voor een periode van drie jaar.

Zuster Marie-Madeleine, die in Nederland geboren werd als Marije Verwolf, leerde het Halse klooster kennen via Facebook. Voor ze helemaal opgenomen kan worden in de kloostergemeenschap moet ze een heel traject afleggen, en daar horen de geloften ook bij. De plechtigheid werd bijgewoond door de familie van zuster Marie-Madeleine. Zij zagen hoe ze beloofde zuiver te leven, in armoede en gehoorzaamheid.





Over drie jaar kan zuster Marie-Madeleine definitief intreden bij de Zusters Sacramentinen en de eeuwige gelofte afleggen. In december zette zuster Clara die stap ook al. (BKH)