Zuster Bernardastraat afgesloten voor nieuwe asfaltlaag Bart Kerckhoven

13 november 2018

18u53 0

Voor heel wat chauffeurs die via de Minderbroedersstraat de Zuster Bernardastraat in reden was het even een verrassing maar de komende dagen is die straat dus afgesloten voor het verkeer. Deze week krijgen de Poststraat en de Zuster Bernardastraat een nieuwe asfaltlaag. Op vrijdag 16 november worden de nieuwe wegmarkeringen dan aangebracht. Wie vanaf de August Demaeghtlaan de straat wil inrijden moet omrijden via de Ninoofsesteenweg, Sint-Katharinavest, Zuster Bernardastraat, Minderbroederstraat, Oudstrijdersplein en de Victor Baetensstraat. De Zuster Bernardastraat zal opnieuw opengesteld worden voor het plaatselijk verkeer in de richting van de August Demaeghtlaan tijdens de Voddekesmarkt op 15 november. De bovenste toplaag zal op dat ogenblik al verwijderd zijn dus moet iedereen die dag zijn snelheid wel aanpassen.