Zuidkant verhuurt honderdvijftigste woning door aan sociaal tarief Bart Kerckhoven

01 maart 2019

13u59 0

Het sociaal verhuurkantoor Zuidkant heeft de kaap van 150 huurwoningen gerond. Via het sociaal verhuurkantoor kunnen mensen met een lager inkomen toch een woning huren aan haalbare voorwaarden. Het kantoor werkt daarvoor samen met huiseigenaars op de privémarkt. Zuidkant neemt alle administratie uit handen van de eigenaar zonder daarvoor kosten aan te rekenen. De huur wordt stipt betaald en het kantoor ziet toe op het onderhoud van de woning. De honderdvijftigste woning werd ‘ingehuurd’ van eigenaars Dirk Vierendeel en Rein Vanhouche uit Sint-Pieters-Leeuw die voor de gelegenheid in de bloemetjes gezet werden. Ze verhuren meerdere appartementen en zijn volgens het sociaal verhuurkantoor heel tevreden over de samenwerking. Het sociaal verhuurkantoor is - nog steeds op zoek naar appartementen of woningen in Sint-Pieters-Leeuw, Gooik en Pepingen. Het zijn ook de OCMW’s uit die gemeenten die aan de wieg stonden van het verhuurkantoor.