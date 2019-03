Zoon Paul Severs: “Toestand van mijn vader blijft ernstig en kritiek” Bart Kerckhoven

18 maart 2019

08u19 7 Halle Het is voor de familie van Paul Severs afwachten hoe de toestand van de zanger zal evolueren. Zoon Christophe liet zondagavond weten dat zijn herstel onzeker blijft.

“Vandaag en gisteren was zijn toestand stabiel”, aldus Severs in een Facebookbericht. “Hij is nog steeds bij bewustzijn, maar zijn verzwakte hart en de impact van de val op zijn hoofd maken dat zijn toestand ernstig en kritiek blijft. Ik zou jullie graag vertellen dat alles goed komt, maar zijn herstel blijft onzeker.”

Paul Severs werd vorige week dinsdag tijdens een fietstochtje in zijn woonplaats Saintes getroffen door een hartaanval. Hij kwam ten val. Gelukkig vonden toevallige voorbijgangers hem. Zij verwittigden de hulpdiensten terwijl de eerste zorgen werden toegediend. De familie bedankt iedereen die meeleeft. “Hij heeft mij de muziekmicrobe doorgegeven en waarschijnlijk duizenden anderen geïnspireerd of geraakt met zijn muziek. Dat zien en we voelen we duidelijk aan de massale steunbetuigingen”, aldus Christophe die het emotioneel en fysiek moeilijk heeft. “De woorden van ‘Geen wonder dat ik ween’ zijn plots een onwelkome realiteit die raken met de kracht van een sloopkogel.