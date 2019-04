Zonechef Mark Crispel na incident danscafé: “Jammer dat één incident waarvan velen de context missen de inzet van onze mensen teniet doet” Tom Vierendeels

02 april 2019

16u30 7 Halle Korpschef Mark Crispel blijft achter zijn mensen staan na het incident van maandagochtend met Stefaan D.W. uit Opwijk. Die dient klacht in bij het Comité P toen een politie-agent hem naar eigen zeggen zei zijn geaardheid niet te moeten misbruiken om het slachtoffer uit te hangen. “Jammer dat de inzet van mijn mensen de afgelopen dagen teniet wordt gedaan door een incident.”

Stefaan D.W. plaatste maandagochtend een bericht op Facebook waarin hij gedegouteerd zijn hart luchtte over wat hem was overkomen. Volgens hem werd hij eerst omwille van zijn geaardheid in een danscafé op de Grote Markt tegen de grond gewerkt en nadien buiten gezet. Daar kwamen verschillende agenten poolshoogte nemen. “Een van hen zei dat ik mijn geaardheid niet moest gebruiken om mij in een slachtofferrol te wentelen”, liet hij ons weten. “Als ik niet onmiddellijk vertrok, zouden ze mij arresteren. Daar walg ik van en ik dien klacht in bij het Comité P.” Er kwamen honderden reacties op het bericht en het werd ook massaal gedeeld.

Ik kan moeilijk ingaan op dit concreet dossier, alleen al omdat de context mij ontbreekt. Die context missen overigens veel mensen, en het is dan ook jammer dat zij zich op sociale media zo over onze zone uitlaten. Ook B.V.’s (onder meer acteur Andy Peelman en dj Robert Abigail reageerden op het bericht) zouden beter moeten weten Mark Crispel

De woordvoerster van de politiezone Zennevallei liet ons gisteren al weten dat het incident serieus genomen wordt en de klachtencoördinator een onderzoek ging starten. “Met veel interesse wacht ik de objectieve onderzoeken naar dit feit af, zowel dat van het Comité P als dat van onze eigen klachtencoördinator”, reageert hoofdcommissaris Crispel nu. “Ik kan moeilijk ingaan op dit concreet dossier, alleen al omdat de context mij ontbreekt. Die context missen overigens veel mensen, en het is dan ook jammer dat zij zich op sociale media zo over onze zone uitlaten. Ook B.V.’s (onder meer acteur Andy Peelman en dj Robert Abigail reageerden op het bericht red.) zouden beter moeten weten.”

Diplomatie en empathie

Hij neemt het ook op voor zijn mensen. “Drie dagen lang hebben ze heel wat moeten incasseren en telkens moesten ze met veel diplomatie en empathie omgaan met verschillende zaken”, weet Crispel. “Daar ben ik zelf ook enkele keren getuige van geweest. Het geduld dat ze aan de dag brachten ligt in lijn met de visie en wens die we hadden over hoe ze dienden te reageren. Ik wil hen via deze weg hiervoor bedanken en mijn appreciatie tonen. Het is dan jammer dat zo een incident uitgesmeerd wordt en de naam van ons korps door het slijk haalt. Onder meer respect dragen we hoog in het vaandel en we hebben zelfs contactpersonen binnen ons korps voor haatmisdrijven en discriminatie. Als die agent dat effectief heeft gezegd, dan vind ik het persoonlijk geen haatdragende uitspraak. Wel eentje die in de context van dat moment moet geplaatst worden, een moment waarbij de andere persoon zelf aangeeft boven zijn theewater te zijn geweest. Daarom wacht ik de objectieve onderzoeken af en ik kan mensen enkel aanraden niet te snel te reageren op sociale media zonder alle omstandigheden te kennen. Als duizenden en duizenden mensen samenkomen om te vieren en ook drinken, dan zijn er altijd incidenten. Maar toch kan ik stellen dat het een vrij rustig carnavalsfeest was in Halle.”