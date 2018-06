Zomeractiviteiten voor anderstaligen 20 juni 2018

In Halle kunnen de komende maanden anderstaligen hun kennis van het Nederlands bijschaven of onderhouden tijdens activiteiten die speciaal voor hen georganiseerd worden. Er staan workshops 'schilderen in de natuur' en 'Vlaamse tapas' op de agenda en een bezoek aan het stadsmuseum den AST en een stadswandeling.





Maar ook de Stroppenconcerten, de Warandedag of het optreden van Yevgueni op de 11-juliviering staan op het programma. Twintig vrijwilligers werken mee om de anderstaligen te helpen. Ze zullen de deelnemers ontvangen en de taal oefenen met hen. Meer info over het project 'Nederlands onder de zon' bij de integratiedienst van Halle via integratie@halle.be of 02/365.97.04. (BKH)