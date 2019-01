Zeven op de tien chauffeurs rijdt te hard in de zone 30 aan kleuterschooltje Breedhout Bart Kerckhoven

28 januari 2019

20u21 1 Halle Langs de kleuterschool van Don Bosco op de Lenniksesteenweg in Breedhout en op de Octave de Kerchove d’Exaerdestraat in Buizingen lapten respectievelijk 70 procent en 60 procent van de gecontroleerde bestuurders tijdens de campagne ‘No Need For Speed’ van Beweging.net de snelheidsbeperking aan hun laars. De resultaten van de acties werden bekendgemaakt.

Vrijwilligers van Beweging.net stonden eind vorig jaar met een snelheidspistool op verschillende locaties in de buurt van scholen om er de snelheid te meten van het verkeer. In Breedhout reden zo tijdens een uurtje controle liefst 146 van de 199 gecontroleerde wagens te snel, goed voor een percentage van 70,65 procent. In Buizingen reden in de zone 30 op de Octave de Kerchove d’Exaerdestraat 144 wagens op 233 te snel. In Essenbeek reed vier op de tien te snel in de buurt van de schoolpoort. Aan het Don Bosco Instituut hield 38,71 procent zich niet aan de snelheid tijdens de controle. In Lembeek reed een op de drie te snel. De cijfers werden voorgesteld aan de leden van de organisatie maar worden ook overgemaakt aan de politie, de scholen en het stadsbestuur. Volgens Beweging.net moet er alvast werk gemaakt worden van meer snelheidscontroles in Breedhout, Essenbeek, Buizingen en de buurt van Don Bosco. Maar er worden ook een reeks suggesties gedaan over het plaatsen van extra verkeersborden en andere maatregelen. De resultaten kunnen bekeken worden op www.noneedforspeed.be.