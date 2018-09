Zeven gemeenten krijgen mobiele ledschermen 07 september 2018

02u34 1

Streekorganisatie Pajottenland Plus heeft zeven mobiele ledschermen aangekocht. Gisterenvoormiddag kregen alle gemeentediensten uitleg over de werking.





De ledschermen zullen geplaatst worden in de gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen en Roosdaal. Als er geen speciale evenementen zijn, zal er in iedere gemeente een scherm staan. Bij grote feesten, zoals de Gooikse jaarmarkt, kunnen meerdere schermen ingezet worden. Op de schermen zullen de gemeenten heel gerichte info verspreiden naar bezoekers en eigen inwoners. Ook gemeenteoverschrijdende informatie zal op de schermen getoond worden.





(MEN)