Zeskoppige bende verkoopt op grote schaal cocaïne 19 januari 2018

Vijf mannen en 1 vrouw zijn veroordeeld tot celstraffen tussen de 18 maanden en vier jaar voor het verhandelen van cocaïne. Het zestal opereerde vanuit een woning in de Mettewielaan in Molenbeek. Van daaruit verdeelden ze de cocaïne aanvankelijk over heel Brussel, maar later ook tot in Halle, Nijvel en Leuven. Uit telefonieonderzoek bleek dat ze tussen januari 2016 en september 2017 tientallen klanten bevoorraadden. Bij huiszoekingen werden bovendien zakjes vol cocaïne, precisieweegschalen, meerdere gsm's en simkaarten en grote sommen cash geld teruggevonden. De meeste celstraffen werden wel met uitstel uitgesproken. (WHW)