Zes maand rijverbod voor bankier na recepties 15 juni 2018

B.V. is zwaar gestraft door de politierechter in Halle nadat hij voor de derde keer betrapt werd onder invloed van alcohol. De man reed 93 kilometer per uur op de Ninoofsesteenweg in Dilbeek en werd meteen aan de kant gezet door de politie. De inspecteurs stelden vast dat B. ook nog eens gedronken had en 1,35 promille alcohol in het bloed had. Enkele maanden geleden stond B. ook al eens voor de rechter omdat hij te snel gereden had. Toen kreeg hij uitzonderlijk een deel met uitstel van zijn rijverbod omdat hij toen met 176 kilometer per uur over de Brusselse Ring scheurde op weg naar een inbraakalarm in zijn huis.





Rechter Johan Van Laethem was dit keer niet mild. "Mijn cliënt besefte niet dat hij zoveel alcohol in het bloed had", vertelde zijn advocaat. Die stelde voor om een werkstraf op te leggen maar rechter Van Laethem wuifde dat weg. De man was zelf ook aanwezig en betoonde zijn spijt. "We hadden die dag twee recepties op het werk maar ik had niet verwacht dat die glazen nog zoveel effect zouden gehad hebben", aldus de man die als bankier aan de slag is. De man hoopt vooral geen lang rijverbod te krijgen maar de rechter had er geen oren naar. B. ging naar huis met een boete van 2.400 euro waarvan de helft met uitstel, een rijverbod van zes maanden en hij moet ook nog eens alle examens opnieuw afleggen. (BKH)