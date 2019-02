Zes aanstormende muziekgroepen treden zaterdag op tijdens grote finale Zennetoer Bart Kerckhoven

18 februari 2019

14u43 2 Halle First Floor, Sustain, Bucklefish, De Kanaalvissers, Recode Reality en Dilly. Dat zijn de zes bands die op zaterdag 23 februari strijden om de prijzen tijdens de finale van de Zennetoer. De voorbije vier maanden werden de artiesten klaargestoomd door professionele muzikanten.

Elke band kreeg een persoonlijke coach die hen sinds eind oktober verder begeleidde. Erik Van Biesen (Gorki, The Paranoiacs, Biezen), Geert Maris (Nona Mez), Joos Houwen (Dvkes, Let Truttes), Niko Westelinck (Junior eurosong , remixes voor dEUS), singer-songwriter Lander Vervaet en zangeres Eline Aussems stoomden de zes groepen klaar voor het grote optreden. Onderweg werd een coachingsweekend ingepland maar ook repetities, feedbackmomenten en masterclasses podiumprésence en zelfs PA en geluidsversterking. Zaterdagavond vanaf 19.30 uur zwaaien de deuren open en kunnen muziekliefhebbers het resultaat van het harde werk bewonderen op het op het podium van ’t Vondel. De toegang kost 5 euro. Zennetoer is een organisatie van cultuurcentra, gemeenschapscentra en jeugddiensten van regio Pajottenland en Zennevallei met de steun van muzieklabo NoiseGate, Poppunt, Vormingscentrum Destelheide en de Vlaamse Overheid.