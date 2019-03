Zennevallei denkt aan routenetwerk waarbij vrachtwagens dorpscentra vermijden en voorbehouden parkeerplaatsen krijgen Bart Kerckhoven

06 maart 2019

15u37 0 Halle De gemeentebesturen van de Zennevallei willen een vrachtwagenroutenetwerk uitstippelen. Truckers zouden dan die route bij voorkeur kunnen volgen en bijvoorbeeld dorpscentra vermijden maar ook naar voorbehouden parkeerplaatsen geleid worden.

Vrachtwagenchauffeurs blijven in Halle op zoek naar plaatsen om hun trekker of combinatie te parkeren. Dat is ook gemeenteraadslid Yves Demanet (Halle 2019) opgevallen. “Volgens de truckers vermindert het aantal plaatsen waar ze legaal kunnen parkeren in Halle. In de Eugène Ysayestraat en de Arenbergstraat in Essenbeek parkeren steeds meer vrachtwagenchauffeurs, maar bewoners van de Ysayestraat en bezoekers van het voetbalcentrum spreken onder andere van een onveilige situatie wanneer er voetbaltrainingen zijn. In de Arenbergstraat stonden het voorbije weekend dan weer vier vrachtwagens op een paar meter van elkaar wat resulteerde in een afstand van zowat 90 meter zonder uitwijkmogelijkheid voor het verkeer vanuit Essenbeek.” Demanet polste daarom bij het schepencollege op de gemeenteraad naar mogelijke oplossingen.

Aanzuigeffect

“We gaan uit van het idee dat vrachtwagens het best op eigen terrein geparkeerd worden”, aldus schepen van Mobiliteit Bram Vandenbroecke (Groen). “Er zijn in Halle wel parkeerplaatsen voor vrachtwagens voorzien, bijvoorbeeld in de Welkomstlaan en in de Noorderstraat. In de regio is er heel veel capaciteit in het wegrestaurant in Ruisbroek. Nu is het wel zo dat als we te veel capaciteit gaan aanbieden, dit een aanzuigeffect zal creëren.”

Voorbereidend werk ligt stil

Met de gemeenten Sint-Pieters-Leeuw, Beersel, Sint-Genesius –Rode en Linkebeek werd de problematiek al besproken. “Het idee was om een intergemeentelijk vrachtwagenroutenetwerk op te stellen”, legt Vandenbroecke uit. “Tegelijk met deze routes zouden een aantal plaatsen voor vrachtwagens voorzien worden. Hier is al voorbereidend werk gebeurd maar dat ligt momenteel stil omdat intussen de vervoersregio’s in het leven geroepen zijn. In het mobiliteitsplan dat onze vervoerregio zal opmaken, worden de regionale vrachtroutes geselecteerd. Wij zullen hierop een onderliggend vrachtroutenetwerk kunnen aansluiten. Maar zolang er hierover geen uitspraak is, kunnen we niet verder.”