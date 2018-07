Zennetoer zoekt muzikaal talent 11 juli 2018

Dit jaar najaar start de negende editie van Zennetoer. De culturele centra en de jeugddiensten van het Pajottenland en de Zennevallei gaan opnieuw op zoek naar muzikaal talent in de streek. De bedoeling is om jonge artiesten podiumervaring te laten opdoen. Professionele coaches begeleiden de deelnemers en tijdens de finale wordt iedereen beoordeeld door een professionele jury. Wie wil meedoen kan zich vanaf nu inschrijven. Iedereen die wil kans maken moet via www.vi.be drie audiofragmenten insturen. Vijftien deelnemers worden dan voor de volgende ronde geselecteerd. Tijdens een auditiedag worden daaruit zes kandidaten geselecteerd die dan begeleid worden tot de grote finale in cultureel centrum 't Vondel op 23 februari. Wie jonger is dan 30 jaar en uit de streek afkomstig is kan meedoen. Voor groepen is dat de gemiddelde leeftijd. Inschrijven kan tot en met 17 september via www.vi.be.





(BKH)