Zennetocht naar Kunstbos 21 augustus 2018

Op zondag 26 augustus wordt een nieuwe Zennetocht georganiseerd. Dit keer nemen de initiatiefnemers de fietsers mee naar het bos in het Waalse Silly waar het kunstproject Sites en Ligne loopt. In het bos staan allerlei sculpturen en installaties opgesteld. Gids Paul Delerue zal uitleg geven. De tocht is ongeveer 66 kilometer lang en loopt langs landelijke wegen. Het vertrek is voorzien om 9.30 uur. Wie wil kan zijn picknick meenemen maar er kan ook ter plaatse iets gegeven worden.





Toegang tot het kunstbos kost 2 euro. De terugkomst in Halle wordt verwacht om 17 uur.





(BKH)