Zenne en Zoniën trakteert op boeken 06 april 2018

Streekvereniging Zenne en Zoniën trakteert binnenkort op gratis boeken. In het kader van Wereldboekendag kan iedereen vanaf 22 april tot eind juni 'Een Verwarde Zaak' van Hendrik Conscience en een boek over Herman Teirlinck, geschreven door verschillende auteurs, in huis halen. Zowel Conscience als Teirlinck hebben een band met de streek. Het verhaal van 'Een Verwarde Zaak' speelt zich zelfs af in Dworp en omgeving. De boeken kan je vanaf 22 april verkrijgen in Den Ast, aan de Meiboom in Halle. De actie kwam er in samenwerking met het Rodenbachfonds. (BKH)