Zelfscanbalies in bib nog altijd buiten gebruik 30 januari 2018

In de Halse bibliotheek wordt vol ongeduld gewacht op een technicus van telecomoperator Proximus. Die moet een betere verbindingslijn installeren tussen het stadhuis en de bib, zodat daar de nieuwe zelfscanbalies in gebruik genomen kunnen worden. Sven Pletincx (N-VA) polste op de gemeenteraad naar een stand van zaken, gezien de zelfscantoestellen wel al maanden geleden geleverd werden. "We wisten begin november al dat de technieker pas in januari kon langskomen", aldus bevoegd schepen Marc Snoeck (sp.a). "We vroegen Proximus of dat niet vroeger kon, maar dat bleek niet mogelijk te zijn. Op de dag van de afspraak daagde niemand op en bleek dat er een vertraging was bij de telecomoperator. Maar eens de technieker langsgeweest is, kan het systeem vrij snel in gebruik genomen worden." De Halse bibliotheek zal dan ook de eerste cashvrije bib in Vlaanderen zijn. (BKH)