Zelfscan in bib maandag actief 14 april 2018

In de bib kan je vanaf maandag zelf boeken, cd's en dvd's inscannen. Het systeem werd al enige tijd geleden aangekondigd, maar kon door technische problemen nu pas in gebruik genomen worden. In de bib vind je drie automatische uitleenbalies, materiaal terugbrengen kan via een intelligente inleverkast. Die bevindt zich op de jeugdafdeling en detecteert automatisch de werken die ingeleverd worden. Voorts wordt ook het boetesysteem aangepast. Wie enkele dagen te laat is, zal niet meteen een boete krijgen. Maar wie drie weken of langer te laat is, zal een boete krijgen van 10 euro of meer. (BKH)