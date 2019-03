Zelfs geen berisping voor jongere die Priscilla de dood in pestte “Dit is ondraaglijk voor de nabestaanden” WHW

15 maart 2019

18u37 16 Halle Surrealisme voor de Brusselse jeugdrechtbank. Een van de twee minderjarigen die verantwoordelijk was voor de dood van Priscilla Sergeant heeft van de jeugdrechter zelfs geen berisping gekregen. Reden? De gepleegde feiten waren veel te ernstig.

Zoals verwacht waren de juridische gevolgen in het veelbesproken dossier rond de dood van Priscilla Sergeant zeer gering. Dat A. (23) echter zelfs zonder een berisping zou wegkomen, had niemand verwacht. “Dit is ondraaglijk voor de nabestaanden”, verwoordde Pascal Quadflieg, advocaat van haar vader, hun gevoelens. A. werd nochtans schuldig bevonden aan het onmenselijk behandelen met de dood tot gevolg van de 14-jarige Priscilla Sergeant uit Huizingen in de zomer van 2012. Hij goot ketchup over haar benen, smeerde haar in met hondenuitwerpselen, bespuwde haar en verplichtte haar zijn urine te drinken. Alsof dat nog niet genoeg was, sloeg hij haar meermaals met de vuist in het gezicht. Ook verplichtte hij haar verschillende medicijnen, waaronder slaappillen, in te nemen. De ochtend nadien vond hij het levenloze lichaam van het 14-jarige meisje terug in de zetel waar ze -bedwelmd dor de slaapmiddelen- in slaap was gevallen.

Samen met Johan De Valck, de man bij wie thuis de feiten gebeurden, en de toen 12-jarige J. sleepten ze het lijk de trap af, legden het in de wagen en dumpten het in een veld in Dworp. Weerzinwekkende feiten. En toch komt A. er vanaf zonder enige straf of -naar de terminologie van het jeugdrecht- maatregel. Reden? Een berisping is gezien de extreem zware feiten en het totale gebrek aan schuldbesef van A. volgens de jeugdrechter véél te licht. Een uithandengeving, waarbij hij voor de correctionele rechtbank als een volwassene berecht zou worden, kon de jeugdrechter ook niet uitspreken. Het openbaar ministerie had dit immers moeten vorderen. Dit was vreemd genoeg om ‘pedagogische’ redenen niet gebeurd.

Commissariaat in brand

Na de feiten raakte A. nooit meer op het rechte pad, als hij dat al ooit bewandeld had. Hij haalde de kranten met een ernstig geval van verkeersagressie. Twee maanden geleden nog kreeg hij een celstraf van een jaar nadat hij gedreigd had het plaatselijke commissariaat in brand te steken. Heel zijn houding in het dossier rond de dood van Priscilla viel hij op door een gebrek aan spijt en schuldbesef. Tijdens ondervragingen over wat hij gedaan had met het meisje barstte hij meermaals in lachen uit toen hij vertelde over alle pesterijen en vernederingen die ze had moeten ondergaan. Hij kwam bij een eerste zitting rond het dossier- Priscilla nog opdagen in de jeugdrechtbank, maar stelde zich daar zo agressief op tegenover de vader van het slachtoffer dat hij uit de zaal verwijderd moest worden.

Jongste dader wel op rechte pad

Zijn ‘hulpje’ J., de jongen die 12 jaar was op het moment van het overlijden van het meisje, kreeg wel een berisping. Op zich ook een niemendal gezien de feiten. Zijn aandeel was beduidend minder dan dat van A. maar ook niet verwaarloosbaar. Hij masturbeerde -al dan niet onder druk van A.- op haar en betastte het weerloze meisje. Omdat hij nog zo jong was op het ogenblik van de feiten kon de rechtbank wettelijk gezien niets anders dan deze maatregel op te leggen. Wel heeft hij zijn leven, na enkele jaren in een jeugdinstelling, op het rechte pad gekregen. De derde betrokkene en de enige meerderjarige verdachte in het dossier, Johan D.V., pleegde begin 2017 zelfmoord. Hij deed niets om de losgeslagen A. tegen te houden. Meer zelfs, hij lachte eens goed met de vernederingen die het meisje moest ondergaan en gaf er zelfs enkele slagen bij.