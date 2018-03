Zaterdagnacht piekmoment voor hulpdiensten 12 maart 2018

02u36 0 Halle De hulpdiensten hadden het voorbije weekend de handen vol met het verzorgen van feestvierders.

Zaterdagnamiddag stapten drie carnavalisten zelf de spoedafdeling van het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria binnen voor verzorging. Het Rode Kruis moest die avond twee mensen verzorgen waarvan een met een alcoholintoxicatie naar het ziekenhuis werd overgebracht.





Zaterdagnacht was het tussen middernacht en 2 uur wel zo druk dat ook de brandweer ingeschakeld werd om mensen te vervoeren naar het ziekenhuis. De drukte in het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria was zelfs even zo groot dat dat er ook carnavalisten verzorgd werden in het ziekenhuis van Braine, het Erasmusziekenhuis in Anderlecht en het Universitair Ziekenhuis in Brussel. De slachtoffers hadden te veel gedronken op liepen kleine kwetsuren op.





Zaterdagnacht werden 55 personen in de medische post naast de basiliek opgevangen, 24 mensen werden naar het ziekenhuis overgebracht en 21 personen gingen op eigen houtje naar het ziekenhuis.





De politiemensen moesten in verschillende vechtpartijen tussenbeide komen maar beleefden een eerste rustige nacht. Veertien personen werden even opgepakt.





Volgens de hulpdiensten liggen de cijfers in het verlengde van de vorige jaren en heerste er een gezellige sfeer onder de feestvierders. Toch sneuvelden onder andere in de Volpestraat, langs de Vuurkruisenstraat en op de August Demaeghtlaan aan het OCMW enkele ramen.





Zondag overdag waren het vooral toeschouwers van de stoet die verzorging nodig hadden. (BKH)