Zaterdag bruist Halle tijdens Toernee Mondi’alle Bart Kerckhoven

14 november 2018

17u10 0 Halle Zaterdag vindt in het centrum van Halle Toernee Mondi’alle plaats. Het is alweer de twaalfde editie van het feest waarbij op verschillende locaties in de binnenstad optredens plaatsvinden. De opbrengst gaat dit jaar naar het Hallerbos waar nieuwe bomen aangeplant worden.

Toernee Mondi’alle wordt voor de tweede keer afgetrapt met Toernee Kadee, een rondje op kindermaat. Vanaf 14 uur start de kindernamiddag in cultureel centrum ’t Vondel met workshops voor kinderen van 4 tot 10 jaar. Om 17 uur wordt de Toernee Kadee afgesloten met de familievoorstelling van ‘Ik en den Theo’. In het Cultuurcafé kunnen de oudere bezoekers alvast wat drinken als de kinderen zich amuseren.

Het pop-uprestaurant opent dit jaar de deuren in de oude gebouwen van Diest. Daar wordt vanaf 17.30 uur eten geserveerd. Vanaf 20 uur starten dan de optredens op liefst twintig locaties. De optredens hernemen ook en zo kunnen bezoekers op een avond zelf een programma uitstippelen dat hen langs heel wat café’s en gelegenheidszaaltjes brengt. Het volledige programma is te vinden op www.toerneemondialle.be. Toernee Mondi’alle is een gratis evenement maar om het goede doel te steunen schaf je best een kaart aan die 8 euro kost in voorverkoop en waarmee je onderweg ook nog enkele gratis consumpties krijgt in de deelnemende café’s. Het is meteen ook de toegangskaart voor het afsluitend feestje in ’t Vondel.