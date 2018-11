Zangeres Nina Butera: 14 jaar, en de doorbraak lonkt Leeuwse brengt vierde single uit Bart Kerckhoven

06 november 2018

12u41 2 Halle Amper 14 jaar is ze, maar deze week lanceert Nina Butera haar vierde single. Haar naam doet misschien nog niet overal een belletje rinkelen, maar met de ballade ‘Zonder jou’ wil ze daar verandering in brengen. De sterke zangstem, die heeft ze alvast. Nu nog wat radiotijd.

Nina, zelf afkomstig uit Sint-Pieters-Leeuw, stelde haar nieuwe single deze week voor in café Blue Note in Halle. Ervaring in het wereldje heeft ze al, met onder meer een cover van de wereldhit ‘Dancing on my Own’ die al meer dan 10.000 keer bekeken werd via YouTube. Lang niet slecht voor een 14-jarig meisje dat pas twee jaar geleden aanklopte bij Christophe Severs om zangles te volgen. “Ik had toen nooit gedacht dat ik vandaag al hier zou staan”, vertelt Nina. “Maar dankzij Christophe heb ik intussen al op heel wat podia gestaan, samen met zijn vrouw Liesje en vader Paul. Ik treed ook al solo op, en mag zingen voor honderden mensen.”

Elke dag ben ik twee tot drie uur bezig met zingen. Ik wil nog beter worden, maar ik ben ook realistisch. Een zangcarrière uitbouwen is niet eenvoudig Nina Butera

Met ‘Zonder jou’ leverde Christophe Severs samen met Patrick Vignix een ballade af die Nina op het lijf geschreven is. “In de liedjes die Nina al gezongen heeft, weerklinken eighties-invloeden, en dat hebben we opnieuw behouden omdat het echt de richting is die ze zelf uit wil. Met de kerstperiode voor de deur vonden we het wel leuk om eens een ballade uit te brengen. Zo’n nummers zijn niet eenvoudig om te lanceren, maar we vinden wel dat ‘Zonder jou’ Nina’s talent extra in de verf zet.”

Videoclip

Bij de nieuwe single hoort een professionele videoclip die ingeblikt werd door CameraWorks. “De tijden zijn veranderd”, weet Christophe. “Tegenwoordig moet je via iTunes en andere digitale platformen nummers uitbrengen, en met een videoclip geef je jezelf als artiest een identiteit. Samen met Luciano, de vader van Nina, probeer ik haar te promoten met de beperkte middelen die we hebben. In de buurt van Halle vonden we alvast de beste decors, met onder andere Villa Servais en restaurant Vanhoo.”

De volgende stap is de nieuwe single van Nina lanceren op nationale zenders zoals Radio 2. Onmogelijk is dat niet, want ‘Jij’ — een ander nummer van Nina — stond acht weken lang in de Ultra Top-lijst. “De hoogste notering was plaats 28, en daar ben ik bijzonder trots op”, zegt Nina zelf. “Ik durfde daar zelfs nooit van dromen. Ik hoop natuurlijk dat mijn muziek aanslaat bij een groter publiek, want ik zing gewoon heel graag. Elke dag ben ik er toch twee tot drie uur mee bezig en ik wil nog beter worden. Tegelijk ben ik natuurlijk ook realistisch. Christophe heeft me al duidelijk gemaakt dat er veel concurrentie is, en ik weet ook wel dat een zangcarrière uitbouwen niet eenvoudig is. Ik geniet er nu vooral van.”

Wie Nina live wil zien optreden, moet op 9 december in CC De Fabriek in Sint-Lievens-Houtem zijn. Daar zingt ze tijdens de 45ste kerstshow, waar ook Liesje en Paul Severs op de affiche staan.