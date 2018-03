Yves en Bertrand bundelen carnavalshits 08 maart 2018

Wie dit weekend de nieuwste carnavalshits wil meebrullen, schaft zich best nu al de nieuwe compilatieplaat 'T es fiest' van Yves Debast en Bertrand Demiddeleer aan.





Het duo verzamelde de beste nummers van Halle Op Losse Schroeven op schijf. "De meeste liedjes werden opgenomen in de studio van onze goede vriend Chris Van Houdt", vertelt Bertrand. "Maar wanneer groepen ons opnames bezorgden, gingen we daar ook mee aan de slag. We willen die liedjes, net als in andere jaren, gewoon bundelen. We verdienen er geen geld mee, maar het is wel leuk om zo bij te houden wat er allemaal door de Halse carnavalisten gemaakt werd."





Op de nieuwe cd staan onder meer nummers van De Leste Kannekes, Johnny Walters, Tastendeuvel en Baggerwerken Halle. De laatste lading is te koop in de winkel Las Fiestas.