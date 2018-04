Yves Demanet opent hoofdkwartier Halle 2019 in geboortehuis 27 april 2018

02u33 0 Halle Yves Demanet ontving donderdag de eerste mensen in het lokaal van zijn burgerplatform Halle2019.

Demanet wil met zijn partij opkomen bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen en is op zoek naar honderd handtekeningen van de inwoners. Daarom opent hij een tijdelijk hoofdkwartier in de Basiliekstraat 11.





"Het is mijn geboortehuis", legt Demanet uit. "Vanaf eind jaren vijftig tot 1965 baatten mijn ouders hier een lederwaren- en sportwinkel uit. Er doken alvast heel wat mooie herinneringen op." Demanet hing verschillende oude foto's van Halle op zodat de bezoekers al meteen een onderwerp hadden om over te babbelen. En wie dat wilde, kon dan ook Demanet een handtekening leveren zodat zijn lijst ingediend kan worden. "Momenteel heb ik ook al zeven kandidaten gevonden die op de lijst willen staan", zegt hij. "Ik zoek gemotiveerde mensen die over alle domeinen heen nieuwe en goede ideeën voor onze stad hebben. Wie hier binnenstapt, verplicht ik ook tot niets. Demanet zal zijn partijlokaal voorlopig enkel openhouden op donderdag en zaterdag van 10 uur tot 12 uur. Halle2019 is niet het enige hoofdkwartier dat opgericht wordt in de aanloop naar de verkiezingen want een tijd geleden kondigde N-VA ook al aan op de Grote Markt mensen te ontvangen in wat de Halse Barricade gedoopt werd. (BKH)