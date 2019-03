Woonpunt Zennevallei wil 800 woningen energiezuinig maken: investering van 50 miljoen euro Michiel Elinckx

28 maart 2019

16u19 0 Halle Woonpunt Zennevallei pakt uit met een prestigieus project. De komende zeven jaar wil de huisvestingsmaatschappij 800 woningen energiezuinig maken. Daarvoor gaat het in zee met Knauf Energy, dat via de nieuwste technologie de energieprestaties van een woning gedetailleerd kan meten.

Woonpunt Zennevallei heeft in totaal 1.900 huurders in Halle, Beersel, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw en Pepingen. De huisvestingsmaatschappij wil de huurwoningen een stevige opknapbeurt geven en doet daarvoor beroep op het bedrijf Knauf Energy. “Voor de renovatie van een woning meet Knauf alles op”, zegt Bart Vranken, directeur van Woonpunt Zennevallei. “Via digitale parameters kunnen ze exact bepalen hoe energiezuinig een huis is. Hiervoor is er dus geen EPC-document meer nodig. Na de renovatie zullen ze opnieuw alle parameters controleren. Is er een gewenst resultaat of moeten we nog een stapje verder gaan? Zo willen we 800 woningen energiezuiniger maken.”

50 miljoen euro

Het budget voor deze hele operatie is niet min: 50 miljoen euro, verspreid over 7 jaar. “Het is zeer ambitieus, maar als duurzame onderneming is het een logische stap. Energie en wonen zijn zo nauw verwant dat het niet anders denkbaar is. We willen onze huurwoningen isoleren, energiezuiniger maken en technische problemen oplossen. Betaalbaar wonen betekent ook een betaalbare energiefactuur. Naast het milieu komt het ook goed uit voor onze huurders, die minder moeten betalen.”

Minister feliciteert Halle

Vlaams minister van Energie Lydia Peeters (Open VLD) kwamen, samen met haar collega-minister Phillipe De Backer (Open VLD) een kijkje nemen in Halle. “Innovatie is erg belangrijk”, zegt minister Peeters. “Om het verbruik van woningen nog beter in kaart te brengen, is deze digitalisering een grote stap. We kunnen minutieus het energieverlies in een huis berekenen. Daarom willen we de stad Halle feliciteren met dit innoverend project.”