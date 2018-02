Woningbrand blijkt loos alarm 19 februari 2018

De brandweer rukte zaterdagvoormiddag met heel wat ploegen uit naar de Korte Vest in het stadscentrum. Voorbijgangers merkten een hevige rookontwikkeling op en dachten dat er brand was uitgebroken. Na controle bleek er gelukkig niets aan de hand te zijn. Een man had in zijn atelier een houtkachel aangestoken met de rookontwikkeling tot gevolg. (TVP)