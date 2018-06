wOnderDeTafel presenteert fantasierijk eetfestijn 08 juni 2018

02u31 0 Halle In het Kasteelpark in Lembeek vindt morgen een bijzonder eetfestijn plaats onder de naam wOnderDeTafel.

In de namiddag is iedereen welkom om iets te komen eten, maar ook om te genieten van muziek en animatie. Het evenement wOnderDeTafel wil de bezoekers dan ook meenemen naar een fantasiewereld waar zelfs een bezoekje aan het toilet een heel avontuur wordt.





Vanaf 16 uur kan iedereen er aanschuiven voor een driegangenmenu, dat toepasselijk het wOnderBord gedoopt werd. Je betaalt één euro per levensjaar, met een maximum van 15 euro. De opbrengst gaat naar Wonderwise, een organisatie die educatief materiaal op maat van Palestijnse scholen wil uitwerken. Gangmaakster van het project is Griet Deknopper uit Halle. (BKH)