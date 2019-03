Wisselstuk onvindbaar of wordt het gewoon niet meer gemaakt? Fotospeciaalzaak in Halle print het gewoon Bart Kerckhoven

06 maart 2019

14u51 0 Halle Fotospeciaalzaak Studio Teurlings schakelt voortaan een 3D-printer in om fototoestellen te herstellen of onderdelen te printen die niet meer verkrijgbaar zijn. Voor medewerker Lennert Van Bellingen is 3D-printen al een jaar een hobby en voor zaakvoerder Steven Teurlings is het nu dus een extra service voor de klanten. “De toepassingen zijn eindeloos”, zegt Teurlings.

Sinds twee weken trekken niet alleen de nieuwste fototoestellen in de winkel de aandacht van de klanten van Studio Teurlings. Centraal achter in de winkel staat een heuse 3D-printer opgesteld. Verkoper Lennert Van Bellingen is er bijna dagelijks mee aan de slag. “Voor mij is 3D-printen een hobby”, zegt Lennert. “Ik experimenteer er al een jaar mee. Zo printte ik al eens stempels en plastic bonnetjes voor het jeugdhuis in Sint-Pieters-Leeuw. Ik print zelf de stukken om de 3D-printer die ik aankocht verder uit te bouwen. Het ontwerpen en uittekenen met de software is heel leuk. Toen ik aan Steven over die hobby sprak kwam het al eens ter sprake dat je zo ook al eens een lensdop zou kunnen printen.”

Zo stapte iemand hier binnen met negatieven van een oude Kodak Disk, een toestel dat al meer dan 30 jaar niet meer gemaakt wordt. We hebben nu een vorm uitgeprint waarmee we de negatieven toch konden ontwikkelen. Er stonden foto’s op van een familielid dat overleden was. Dankzij deze oplossing kunnen die herinneringen toch afgedrukt worden Steven Teurlings

Lennert ging aan de slag en zo werden de eerste stukken geprint in de winkel aan de Ninoofsesteenweg. Maar intussen wordt er veel meer geprint dan enkel lensdoppen. “We kunnen klanten aan wisselstukken helpen van oude toestellen die al jaren niet meer gemaakt worden”, zegt Steven Teurlings. “Een terugspoelknop op een oud toestel is belangrijk maar als het stuk is kan je geen foto’s meer maken. Als we dat onderdeel printen en vervangen is het probleem opgelost. Vorige week stapte een vrouw binnen met een statief dat hersteld moest worden. Een klein onderdeeltje was stuk. Vier dagen later vertrok ze naar Antarctica en dus hadden we weinig tijd om een oplossing te vinden. Maar Lennert heeft het stuk perfect kunnen namaken met de printer en zo konden we haar helpen. De toepassingen zijn eindeloos. Zo stapte iemand binnen met negatieven van een oude Kodak Disk die al meer dan dertig jaar geleden uit de markt genomen werd. We hebben nu een vorm uitgeprint waarmee we de negatieven van die Kodak Disk toch kunnen ontwikkelen. Er stonden foto’s op van een familielid dat overleden was. Dankzij deze oplossing kunnen die herinneringen afgedrukt worden.”

Het lijkt allemaal eenvoudig maar in de praktijk is er wel wat werk. Lennert is intussen bedreven in het printen. “Het moet allemaal eerst ontworpen worden in het computerprogramma”, zegt Lennert. “Als het een complexe vorm is dan kruipen daar wel enkele uren werk in. Het printen zelf valt best mee. Op een uurtje tijd print ik een eenvoudige lensdop. Maar grotere stukken nemen dus meer tijd in beslag. Vanaf nu kunnen we in verschillende kleuren printen. Dat duurt dan ook wat langer.”

Vanaf 20 euro wordt er geprint

De kostprijs van een wisselstuk hangt af van het werk dat er geleverd moet worden. Vanaf 20 euro kan er al een eenvoudig stuk nagemaakt worden.

De 3D-printer gebruikt plastic als grondstof maar bij Studio Teurlings hebben ze wel al nagedacht over het milieu. “We gebruiken de meest milieuvriendelijke plastic die na twee tot drie jaar afgebroken wordt”, zegt Lennert. “We moeten meestal een print verschillende keren uitvoeren omdat het op de halve millimeter juist moet zijn en daarom gebruiken we dus die milieuvriendelijke versie. Als het eindresultaat heel stevig moet zijn kunnen we dan nog steeds overschakelen voor de definitieve print.”