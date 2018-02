Winterconcert Sinte-Cecilia 01 februari 2018

02u45 0 Halle Koninklijke Harmonie Sinte-Cecilia uit Halle organiseert dit weekend het traditionele Winterconcert.

De Harmonie probeert er elk jaar iets nieuws van te maken. Deze keer treden ze samen met Fanfare De Eendracht uit Borchtlombeek op, onder leiding van Andy Asselman. Beide orkesten staan apart op het podium. De Halse Harmonie brengt muziek van onder meer Jacob de Haan, John Williams en Philip Sparke. Dirigent Anthony Devriendt neemt het publiek zo mee door de wereld van ridders en helden.





Het concert vindt plaats op zaterdag 3 februari in CC 't Vondel, om 19.30 uur. Kaarten (8 euro in voorverkoop) zijn verkrijgbaar op www.khhalle.be, of via info@khhalle.be. (BKH)