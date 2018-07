Winkelstraten eindelijk écht verkeersvrij NIEUWE PAALTJES IN CENTRUM KOSTEN 250.000 EURO BART KERCKHOVEN

12 juli 2018

02u47 4 Halle De verkeersvrije winkelstraten zijn na vijf jaar ook écht opnieuw afgesloten voor het verkeer. De oude paaltjes werden na tien jaar al afgevoerd, omdat ze slecht functioneerden. "De straten worden veiliger en we voorkomen dat de vernieuwde Basiliekstraat stukgereden wordt", zegt schepen Johan Servé (sp.a).

De voorbije maanden werden op alle invalswegen naar de winkelwandelzone paaltjes geplaatst die de oude vervangen. Het eerste systeem werd in 2003 ingevoerd, maar vertoonde kinderziektes. Wagens die over de paaltjes reden, raakten beschadigd en enkele jaren later bleken de paaltjes ook gewoon vast te klikken wanneer er iemand over reed. "Ze hadden geen enkel nut meer", zegt schepen van Openbare Werken Johan Servé (sp.a). "Daarom werd vijf jaar geleden al beslist om het systeem uit te schakelen. Intussen is de Basiliekstraat volledig heraangelegd en kunnen we nu dus ook opnieuw paaltjes plaatsen."





Om dezelfde problemen te vermijden, werd gekozen voor een ander systeem. "We keken in andere gemeenten waar ze ook verkeersvrije zones moeten afbakenen", legt Servé uit. "We kiezen nu voor hydraulische paaltjes. Die functio-neren beter en kunnen ook tegen een stootje."





Lostijden respecteren

Servé verwacht dat de Basiliekstraat aangenamer wordt nu de straat heraangelegd is. "Sommige handelaars vinden het niet prettig maar iedereen moet zich opnieuw aan de laad- en lostijden houden buiten de openingsuren van de winkels", zegt Servé. "Alleen de horecazaken op de Grote Markt kunnen op andere momenten beleverd worden. De voorbije jaren losten vrachtwagens overdag hun goederen, maar dat kan de bedoeling niet zijn. We willen dat leveranciers de laad- en losplaatsen gebruiken die we vlak naast de zone voorzien. Als die vrachtwagens door de straat blijven rijden, gaat alles veel vlugger stuk. We zijn niet van plan om de straat binnenkort nog eens heraan te leggen. Bovendien is het voor de klanten niet alleen veiliger maar ook aangenamer om te winkelen."





De paaltjes staan onder andere aan de Basiliekstraat, Ninoofsesteenweg en de Dekenstraat, de Zwaanstraat, de Hoornstraat en de Klinkaert. Intussen zijn ze al een paar keer 'getest' door automobilisten. "Er zijn al mensen met hun wagen tegen gereden", weet Servé. "Er zijn al zeker drie ongevallen gemeld. Bij twee ongevallen konden we achterhalen wie de aanrijder was en werden ook de kosten op hen verhaald. Ik raad iedereen vooral aan om voorzichtig te zijn. En ga er maar van uit dat de paaltjes niet zakken, omdat je er dicht tegen rijdt. Enkel voor wie uit de zone wil rijden zullen ze automatisch zakken."