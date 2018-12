Winkels in Halle open op maandag tijdens kerstperiode Bart Kerckhoven

13 december 2018

15u41 4 Halle Vanaf dit weekend heerst er echt een kerstsfeer in Halle want dan zorgen de Halse handelaars voor extra animatie.

De Verenigde Handelaars zetten dit weekend kersthutjes op in het centrum waar klanten gratis glühwein en chocomelk kunnen afhalen met bonnetjes die ze in de winkels ontvangen. Er is ook muziek en extra animatie voorzien.

Het absolute koopweekend zal 22 en 23 december worden. Het Huis van de Kerstman opent dan de oude Azur in de Basiliekstraat waar kinderen op de foto kunnen met hem en een geschenkje mogen kiezen. Ook in andere winkelpanden wordt er voorgelezen en kunnen zich laten schminken. In de stad is er extra animatie en trakteren verschillende artiesten op muziek.

Omdat maandag traditioneel de sluitingsdag is in Halle doen de handelaars ook nog een extra inspanning. Ze zullen namelijk ook op maandag 24 en maandag 31 december de winkels openen. Ook op de koopzondagen 16, 23 en 30 december is dat dus het geval.